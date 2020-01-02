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السيرة الذاتية لـ"سهام العيادي" كاتبة الدولة لدى وزير الرياضة الجديد..
الخميس 02/يناير/2020 - 08:55 م
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مروى الجلاصي
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أعلن رئيس الحكومة الحبيب الجملي، اليوم الخميس، عن تركيبة الحكومة المقترحة، وقد عين سهام العيادي، كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة.
وسهام العيادي هي إعلامية ومقدمة برامج رياضية ( منشطة سابقا في برنامج الأحد الرياضي على القناة الوطنية التونسية).
وتعمل مراسلة للبرنامج الشهير صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الآغا على قناة MBC.
وهي أول صحفية رياضية تونسية تنال وسام الاستحقاق الثقافي.
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