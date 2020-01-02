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من هو "مصطفى الفرجاني" وزير الصحة الجديد؟

الخميس 02/يناير/2020 - 08:41 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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ولد وزير الصحة الجديد مصطفى الفرجاني في غرّة جانفي 1961، وهو متحصّل على الدكتوراه في الطب سنة 1987، ويشغل خطّة طبيب كولونيل منذ 2011.

عيّنه وزير الدفاع الوطني  المستقيل عبد الكريم الزبيدي، في أكتوبر 2017 مديرا عاما للصحة العسكرية خلفا لأمير اللّواء طبيب منذر يدعس.

وساهم الفرجاني في إنجاح  أوّل عملية من نوعها في تونس وإفريقيا وهي زرع صمام في القلب من فتحة في الفخذ في المستشفى العسكري سنة 2015.
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