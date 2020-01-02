خبير معلومات: لا توجد وسيلة قاطعة 100% تجزم في طبيعة الحسابات الإليكترونية



وأشار "حجاج"، خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن تقديم البلاغات هى الهجوم المضاد للقضاء على الحسابات المزيفة، منوها بأنه لا يوجد وسيلة قاطعة تحدد هل هذا الحساب حقيقي أو مزيف 100%.



وشدد على ضرورة توعية المواطنين بأن "فبركة" أي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي سهل للغاية، منوها بأنه يجب أن يكون هناك مصدر معلومات موثوق فيه يرجع إليه المواطنون، مشيدا باهتمام المؤسسات الحكومية بتكذيب الشائعات عبر الشبكات الاجتماعية.



قال الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن اللجنة الإليكترونية تتكون من مجموعة من الحسابات المزيفة لترويج الشائعات والأكاذيب، ويروجون لفكرة واحدة، منوها بأنه يجب عمل حظر لمثل هذه الحسابات والإبلاغ عنها.