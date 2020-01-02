برلماني ليبي للشعب التركي: "ابحثوا عن مصحة نفسية لأردوغان" (فيديو)

قال محمد العباني، النائب بالبرلمان الليبي، إن العثمانيين يخططون منذ فترة طويلة لإعادة أمجادهم، بقيادة الإرهابي رجب طيب أردوغان، بدعم من فايز السراج المنتحل لصفة رئيس حكومة الوفاق الليبية.



ووجه العباني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، نصيحة للشعب التركي بالبحث عن مصحة نفسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأنه لم يعد قادرًا على اتخاذ قرارات صحيحة، بسبب ما يعانيه من أمراض نفسية، خاصة بعد قراراه بإرسال قوات احتلال تركية إلى ليبيا.



ولفت النائب بالبرلمان الليبي، إلى أن الأتراك يعرفون جيدًا الشعب الليبي، وإذا تدخل الأتراك في ليبيا، فسيعودون مرة أخرى إلى بلادهم كجثامين، لأن الشعب الليبي سيرفض دفن جثمانهم النجسة في الأراضي الليبية.



