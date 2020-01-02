برلماني عن الوضع بليبيا: من حق مصر استخدام القوة لحماية أمنها القومي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ليبيا دولة جوار وترتبط مع مصر بروابط تاريخية وأخوة وحدود، لافتَا إلى أن مصر أعلنت أنها لن تتدخل في الشأن الليبي وتُؤمن بمعالجة مشاكل المنطقة من خلال الحل السياسي، وترفض التدخل الخارجي في شؤون أي دولة.



وتابع "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر من حقها الدفاع عن الأمن القومي المصري، لأن أي مساس بالأمن الليبي يؤثر على الأمن القومي المصري، ومن حق مصر استخدام كافة الوسائل التي تحافظ على أمنها القومي بما فيها القوة، مشيرة إلى أن مصر دولة سلام وتنادي بالتوفيق بين الفرقاء في أي دولة.



وأشار إلى أن مصر تحشد كل قواها لمواجهة أي تحديات أو تهديدات خارجية، وستستخدم كافة الوسائل المختلفة لتأمين الأمن القومي المصري، لافتَا إلى أن ما يحدث في ليبيا يعد جزءًا من الأمن القومي المصري.



