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الجزائر تعلن طرح مبادرات للحل في ليبيا خلال الأيام القادمة

الخميس 02/يناير/2020 - 07:08 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الجزائر، مساء اليوم الخميس، أنها تعتزم طرح مبادرات للحل في ليبيا خلال الأيام القادمة.

وأصدرت رئاسة الجمهورية بالجزائر بياناً مساء الخميس، نقله التلفزيون الحكومي، أعلن فيه أنه "بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقرر شحن مساعدات استعجالية مكونة من مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم ومولدات كهربائية مقدرة بأزيد من 100 طن عن جسر جوي من مطار بوفاريك (وسط) إلى مطار جانت (جنوب) نحو ليبيا".

وأوضح البيان بأن "القرار يعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعباً بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي من أجل تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها عبر حل سياسي ليبي داخلي بعيداً عن أي تدخل أجنبي".

وصدر بيان الرئاسة الجزائرية عقب تصويت البرلمان التركي مساء الخميس على إرسال دعم عسكري لمليشيات السراج، في خطوة وصفها المراقبون بـ"التهديد الصريح والخطر لأمن المنطقة برمتها".

وتصاعدت بالجزائر في الأيام الأخيرة التحذيرات الشعبية ومن سياسيين ومثقفين من خطورة الخطوة التركية التي عدوها "تهديداً مباشراً للأمن القومي للجزائر ولدول الجوار الليبي" الخاسر الأكبر من استمرار الأزمة في هذا البلد العربي وانتشار الجماعات الإرهابية فيه، خاصة بعد جلب النظام التركي مرتزقة من سوريا إلى ليبيا حاربوا مع تنظيم داعش الإرهابي.




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الكلمات المفتاحية

مبادرات ليبيا الحل الجزائر الأيام المقبلة

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