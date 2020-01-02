معتز عبدالفتاح: أردوغان يعيش في أوهام الزعامة



وأشار "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن أردوغان مسيطر عليه فكرة أنه قائد وزعيم، منوها بأنه لا يوجد عاصمة في العالم سوى قطر إلا وتحذر من إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، حتى لا تتعقد الأمور.



وأضاف أن قوات المشير خليفة حفتر تقدمت بشكل جيد على الأراضي الليبية، منوها بأن قوات السراج في ليبيا استخدمت قوات بدون طيار في الفترة الأخيرة.



قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يعيش في أوهام الزعامة، منوها بأن مصر يجب أن تكون حذرة من أن أردوغان يتسم بالتهور.