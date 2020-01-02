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زيادة أسعار تذاكر القطارات كابوس يهدد عرش البسطاء

الخميس 02/يناير/2020 - 07:04 م
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بوابة الفجر
أحمد صالحين
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يشهد العام المالي القادم تطورات فى الأسعار داخل وزارة النقل، وهو القطاع الحكومى الأضخم الذي يعمل على تقديم خدمات نقل الركاب، عبر الهيئة القومية للسكة الحديد، والتى تتنوع فيها الخدمات المقدمة سواء لقطارات الركاب، والتي تخدم القرى والمحطات ذات المسافات القصيرة والقطارات المكيفة، كما تتدرج فى مستوياتها لتناسب الطبقة المتوسطة والفقيرة والقطارات المميزة، وتساهم الهيئة القومية للأنفاق في نقل ما يقارب المليون مواطن يوميًا عبر الخطوط الثلاثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وفى مجال الطرق والكباري والإنشاءات تنافس الهيئة العامة للطرق والكباري والشركات التابعة لها العديد من شركات القطاع الخاص، وتشارك بنسبة كبيرة في المشروع القومي للطرق بمراحله الثلاث.

توقعات بزيادة أسعار تذاكر القطارات

وكشف مصدر بوزارة النقل، عن ترقب كبير لوصول الدفعة الثانية من الجرارات الجديدة والتي يتم تصنيعها بواسطة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية ضمن صفقة 110 جرار جديد، خاصة بعد زيادة الصفقة من 100 جرار إلى 110 جرار بفارق 10 جرارات تم تدبير قيمتهم من الغرامات وحوكمة التذاكر بعد قرارات المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأضاف المصدر لـ"بوابة الفجر"، أن صفقة العربات الجديدة والتي تقدر بـ 1300 عربة متنوعة لصالح السكة الحديد ضمن تعاون مجرى روسي بقيمة مليار يورو تقريبًا، والتي انتهت وزارة النقل من توقيع عقدها التمويلي خلال الشهر الماضى، وتستعد الوزارة لاستقبال النموذج الأول من العربة المصنعة فى روسيا والجاري اختبارها حاليا داخل دولة المجر لتناسب البنية التحتية المجرية مع نظيرتها المصرية خلال شهر مارس القادم، وفقًا لتصريحات وزير النقل خلال تدشين الدفعة الأولى من الجرارات الجديدة بميناء الإسكندرية.

وأوضح أن زيادة أسعار التذاكر المرتقبة ستكون بإدخال خدمة جديدة للسكة الحديد، بعد وصول الدفعة الأولى من العربات الجديدة قبل يونيو القادم، والتي تشمل 1300 عربة ركاب منها 500 عربة مميزة ذات تهوية ديناميكية وهى خدمة جديدة من نوعها داخل السكة الحديد، و500 عربة مميزة ذات تهوية عادية كنظريتها المقدمة حاليًا، والتي سيتم ترحيلها إلى خطوط المسافات القصيرة وإلغاء عربات الركاب الحالية، وتشغيل 300 عربة مكيفة تحمل خاصية الدرجة الأولى والثانية إلى جانب عربات النوادي كخدمة جديدة بأسعار مختلفة، وسيتم تركيب القطار من جرار جديد وعربات جديدة قد تصل إلى 12 عربة وزيادة أعداد القطاراتبالخطوط الطولية والمسافات القصيرة.

تحميل فرق أسعار تذاكر القطارات للقطاع الخاص

فيما أعلن مصدر في وزارة النقل أن هيئة السكة الحديد بصدد الانتهاء من اللوائح التي تنص على شراكة القطاع الخاص، وذلك عن طريق إنشاء شركة جديدة متخصصة في مجال نقل البضائع عبر قطارات السكة الحديد، بحيث يكون لها رؤية مستقلة وتعمل بفكر القطاع الخاص، وتصل بداية رأس المال إلى 100 مليون جنيه، من خلال دخول كيانات من القطاع الخاص، وذلك عقب إنتهاء الدراسات الأولية لإنشاء شركة جديدة متخصصة في مجال نقل البضائع لجذب العملاء وتحقيق كافة الضمانات، وتهدف الشركة إلى نقل مايقرب من 26 مليون طن بحلول عام 2026، مما يعمل على تحقيق الأرباح التي تضمن صيانة القطارات الجديدة وتوقيع عدد من الصفقات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل في أكثر من محور لتنفيذ خطة النهوض عبر قطاع البضائع بهيئة السكة الحديد، منها بدء المفاوضات مع جهات التمويل الدولية لتوفير القروض اللازمة، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها الوزارة في العام الماضي، ووضع لائحة لتعريفة نقل البضائع من خلال خطوط الهيئة كما تعمل الوزارة على قائمة مشروعات خطوط البضائع، إلى جانب تقليل الفارق من خلال زيادة أرباح الشركات التابعة للهيئة خاصة شركة نقل البضائع المزمع إنشائها. 

وأشار إلى أن نقل بضائع سيعمل على عودة هيئة السكة الحديد كهيئة قومية تعمل على زيادة مواردها ونقل أربحاها إلى الدولة، خاصة لتميز نقل البضائع عبر القطارات، من خلال عدة محاور والتي من أهمها تقليل الحوادث على الطرق السريعة وتقليل تكلفة صيانة الطرق بسبب الحمولات الزائدة، والحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة نقل البضائع، وتوفير نسب الوقود المستخدمة في عربات النقل الثقيل، وتحقيق سيولة في الحركة المرورية.
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الكلمات المفتاحية

كامل الوزير قطارات مصر زيادة أسعار التذاكر النقل السكة الحديد

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