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"إسبر": على كوريا الشمالية التفاوض لنزع السلاح النووي

الخميس 02/يناير/2020 - 05:47 م
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مارك إسبر
مارك إسبر
وكالات
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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ما زالت ترى أن التوصل لاتفاق سياسي حول نزع السلاح النووي هو أفضل سبيل للمضي قدماً فيما يخص كوريا الشمالية، لكن القوات الأمريكية لا تزال على استعداد للقتال إذا لزم الأمر.



وأضاف في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس نيوز "نحث (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون على ضبط النفس". 

 وتوقع المزيد من الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران وسوف يندمون على ذلك.


وأشار إلى أنه من المستبعد جداً اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، ويوجد داخلها قوات مقاتلة كافية، موضحا أن العراق لم يطلب تقليص عدد القوات الأمريكية في البلاد.

ونوه بأن هناك مؤشرات حول تخطيط إيران، أو قوات مدعومة منها لشن هجمات ضد مصالحنا.

والأربعاء، انسحبت عناصر مليشيات الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين.

وتوجهت العناصر إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وتحركوا وهم يهتفون "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا أعلنوه الثلاثاء عند محيط السفارة.

وبحلول ظهيرة، الأربعاء، كان الكثير منهم ابتعدوا عن مقر السفارة الأمريكية، وبدأوا في إقامة مخيم للاحتجاج أمام فندق قريب، لكن بقيت مجموعة صغيرة من المحتجين، وقالوا إنهم لن يبرحوا المكان حتى ترحل القوات الأمريكية من العراق.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وأجلت السفارة الأمريكية موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.

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نزع مليشيا حزب الله العراقي مليشيا حزب الله مارك إسبر كوريا الشمالية السلاح النووي التفاوض اقتحام السفارة الامريكية

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