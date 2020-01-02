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diriliş osman تردد قناة دعوة الفضائية daewa الناقلة مسلسل قيامة عثمان 7 على نايل سات Nile sat

الخميس 02/يناير/2020 - 05:12 م
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قيامة عثمان 7
قيامة عثمان 7
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diriliş osman تردد قناة دعوة الفضائية daewa الناقلة مسلسل قيامة عثمان 7 على نايل سات Nile sat

تردد قناة دعوة الفضائية 2020،تعتبر من أهم القنوات الدينية المتواجدة في الدول العربية، هذه القناة العربية التي يمكنك في أي وقت أن تتعرف على التفاسير الدينية والقرآنية، وهي تمكنك أيضًا من التواصل عن طريقها لسؤال المشايخ أي سؤال تريده لكي تتعرف على كل شيء تريده عن الدين، إلا أن شهرتها في الفترة الأخيرة ذاع بشكل كبير وواضح للغاية، فهي من النادر أن تقوم بعرض مسلسلات، إلا أنها وبسبب مسلسل أرطغرل قامت بعرض جميع المواسم.

قناة دعوة الفضائية الجديدة
نقدم لكافة متابعينا الكرام تردد قناة دعوة الفضائية الجديد علي نايل سات،وهي تعتبر من ضمن القنوات التي يبحث عنها جميع الجماهير المترقبة لكافة حلقات المسلسل التركي الشهيل المؤسس عثمان،وذلك يعتبر من أفضل الدراما التي يبحث عنها الكثيرون خلال الفترة الأخير،حيث أنه حقق شهرة واسعة للغاية، ويعد هو استكمال للمواسم السابقة من مسلسل أرطغرل.



أحداث تاريخية عبر تردد قناة دعوة
يجب عليك أن تبحث عن تردد القناة لكي تقوم بمتابعة هذا المسلسل التاريخي الذي يتحدث عن أهم فترة في التاريخ العربي والإسلامي وهو مسلسل المؤسس عثمان، فمحركات البحث تعلن عن الملايين الذين يبحثون عن تردد قناة دعوة، فقناة دعوة غير مشفرة يمكنك متابعتها بكل سهولة.

تردد قناة دعوة 2020

القمر: نايل سات

التردد 10727 (h)
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي

نايل سات (التردد الجديد)

التردد 12687 (h)
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي

تعرض القناة مسلسل المؤسس عثمان على القناة باللغة العربية، كما أنها تقوم بعمل العديد من البرامج الدينية التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي، ومن هذه البرامج ما يلي: برنامج مدخل الشيطان، برنامج ومضة، برنامج كنوز قرآنية، برنامج مواقف.

diriliş osman تردد قناة دعوة الفضائية daewa الناقلة مسلسل قيامة عثمان 7 على نايل سات Nile sat
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