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أسعار الذهب تواصل الارتفاع في أول تعاملات 2020

الخميس 02/يناير/2020 - 05:07 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أول تعاملات العام جديد 2020، لتربح نحو 11 دولار اليوم الخميس، بدعم من اقتراب الدولار من أدنى مستوي في ستة أشهر.

وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1530.30 دولار للأوقية.

وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 1528.36 دولار للأوقية.

وزاد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 96.79.
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الكلمات المفتاحية

سعر الذهب المؤشر الرئيسي للدولار العقود الأجلة العام 2020 التسليم الفوري أسعار الذهب

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