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أسعار الذهب تواصل الارتفاع في أول تعاملات 2020
الخميس 02/يناير/2020 - 05:07 م
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وكالات
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أول تعاملات العام جديد 2020، لتربح نحو 11 دولار اليوم الخميس، بدعم من اقتراب الدولار من أدنى مستوي في ستة أشهر.
وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1530.30 دولار للأوقية.
وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 1528.36 دولار للأوقية.
وزاد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 96.79.
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