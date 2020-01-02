أسعار الذهب تواصل الارتفاع في أول تعاملات 2020





واصلت أسعار الذهب الارتفاع في أول تعاملات العام جديد 2020، لتربح نحو 11 دولار اليوم الخميس، بدعم من اقتراب الدولار من أدنى مستوي في ستة أشهر.





وصعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل مستوى 1530.30 دولار للأوقية.





وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 1528.36 دولار للأوقية.





وزاد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 96.79.