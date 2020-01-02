Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعيين عبداللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

الخميس 02/يناير/2020 - 04:16 م
Advertisements
عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني
وكالات
Advertisements
أعلن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رغبة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعيين الدكتور عبداللطيف الزياني وزيرا للخارجية، عقب انتهاء عمله أمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، بجهود الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة.

كما أشاد ولي العهد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات الدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشارا للعاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية.

من جانبه أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن اعتزازه بثقة العاهل البحريني وولي العهد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية عبد الطيف الزياني تعيين البحرين

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 4 ساعات

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ 35 دقيقة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان نقاط مباراة أسوان دون لعب

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

الوئام- السعودية| ولي العهد محمد بن سلمان يعقد جلسة مباحثات مع ملك البحرين

ملك البحرين وولي العهد يدشنان خط أنابيب النفط الجديد

العاهل السعوي وملك البحرين يدشنان خط أنابيب النفط الجديد

البحرين: تعيين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا للوزراء

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية للملك البحريني حمد بن عيسى ال خليفة

العاهل البحريني يستقبل جاريد كوشنر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

04:12 م

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

04:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status