بعيدا عن الملعب.. ميسي يتفوق على رونالدو في ساحة جديدة

كشفت وسائل إعلام عالمية عن رواتب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الفترة الحالية.

وأفادت مجلة فوربس العالمية أن العديد من اللاعبين يتقاضون رواتب سنوية ضخمة جدًا، فمثلًا كريستيانو رونالدو يحصل على 28 مليون جنيه إسترليني سنويًا من يوفنتوس بينما يحصل ميسي على ما لا يقل عن 33 مليون جنيه إسترليني من برشلونة.

ونشرت المجلة العالمية تقريرًا عن أكثر الرياضيين الذين جمعوا أموالًا خلال العشر سنوات الأخيرة من 2010 وحتى 2019 الذي ودعناه قبل يوم أمس.

وذكرت المجلة العالمية أن الملاكم الأسطوري فلويد مايوذير جاء في المركز الأول، حيث حصل خلال العقد المنصرم على 667 مليون جنيه إسترليني منها 250 مليون من مباراة واحدة فاز بها على باكياو في عام 2015.

وأشارت الصحيفة العالمية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي والذي لعب في صفوف ريال مدريد من 2009 حتى 2018 جاء في المركز الثاني، حيث جمع 547.8 مليون جنيه إسترليني من رواتبه مع الأندية وإعلاناته التجارية مع الشركات الكبرى.

وأكدت الصحيفة العالمية أن ميسي جاء في المركز الرابع بثروة تبلغ قيمتها 517 مليون جنيه إسترليني أيضًا من الرواتب والإعلانات التجارية والمكافآت من ناديه برشلونة.

وألمحت الصحيفة العالمية أن من ضمن العشرة الأوائل جاء البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي في المركز الثامن، حيث جمع 305 مليون جنيه إسترليني.