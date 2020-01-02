Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعيدا عن الملعب.. ميسي يتفوق على رونالدو في ساحة جديدة

الخميس 02/يناير/2020 - 04:15 م
Advertisements
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت وسائل إعلام عالمية عن رواتب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الفترة الحالية.

 

وأفادت مجلة فوربس العالمية أن العديد من اللاعبين يتقاضون رواتب سنوية ضخمة جدًا، فمثلًا كريستيانو رونالدو يحصل على 28 مليون جنيه إسترليني سنويًا من يوفنتوس بينما يحصل ميسي على ما لا يقل عن 33 مليون جنيه إسترليني من برشلونة.

 

ونشرت المجلة العالمية تقريرًا عن أكثر الرياضيين الذين جمعوا أموالًا خلال العشر سنوات الأخيرة من 2010 وحتى 2019 الذي ودعناه قبل يوم أمس.

 

وذكرت المجلة العالمية أن الملاكم الأسطوري فلويد مايوذير جاء في المركز الأول، حيث حصل خلال العقد المنصرم على 667 مليون جنيه إسترليني منها 250 مليون من مباراة واحدة فاز بها على باكياو في عام 2015.

 

وأشارت الصحيفة العالمية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي والذي لعب في صفوف ريال مدريد من 2009 حتى 2018 جاء في المركز الثاني، حيث جمع 547.8 مليون جنيه إسترليني من رواتبه مع الأندية وإعلاناته التجارية مع الشركات الكبرى.

 

وأكدت الصحيفة العالمية أن ميسي جاء في المركز الرابع بثروة تبلغ قيمتها 517 مليون جنيه إسترليني أيضًا من الرواتب والإعلانات التجارية والمكافآت من ناديه برشلونة.

 

وألمحت الصحيفة العالمية أن من ضمن العشرة الأوائل جاء البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي في المركز الثامن، حيث جمع 305 مليون جنيه إسترليني.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي رياضة رونالدو اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

اتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد فضل

منذ ساعة و 23 دقيقة

ريال مدريد يحسم قراره بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان نقاط مباراة أسوان دون لعب

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

عاجل.. السيسي يجتمع بوزير الدفاع لبحث تطورات سد النهضة

04:12 م

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

04:08 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status