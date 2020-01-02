النقض العسكرية تؤيد سجن ناشر رواية "الملاك"

أيدت محكمة النقض العسكرية حكمًا بحبس مؤسس دار نشر "تنمية" خالد لطفي خمس سنوات، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من الكتاب الاسرائيلي "الملاك: أشرف مروان".





صدر الحكم بعد اتهام لطفي بنشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية، بعد توزيعه رواية “الملاك” للمؤلف الإسرائيلي “يوري بار جوزيف”.





وتعود وقائع القضية، عندما اتفق صاحب دار نشر “تنمية” على نشر طبعة مصرية من الكتاب المثير للجدل بالتعاون مع الناشر الأصلي “الدار العربية للعلوم ناشرون” اللبنانية.



