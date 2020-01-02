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بعد وفاة نجوى قاسم.. لميس الحديدي: هل استرحتم الآن؟

الخميس 02/يناير/2020 - 02:54 م
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لميس الحديدي
لميس الحديدي
الفجر الفني
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نعت الإعلامية لميس الحديدي زميلتها اللبنانية نجوى قاسم التي وافتها المنية في منزلها، واصفة إياها بـ"المهنية المحترفة المحاربة".

وكتبت الحديدي في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نجوي قاسم، ترحل بهدوء صادم وسط كل هذا الضجيج والصخب الإقليمي الذي كانت تنقله يوميا للمشاهد". 

وتابعت: "نجوي التي عرفها المشاهد العربي مهنية محترفة محاربة .. سكت صوتها الذي أزعج كثيرين. هل استرحتم الآن ؟؟؟ يااااه يا نجوي كم سنفتقدك".

وكان الإعلامي مالك الروقي، مدير أخبار قنوات "إم بي سي" في السعودية، قد أعلن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" وفاة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية، مقدمًا التعازي للزملاء وعائلتها.

وصرح علي جابر، مدير مجموعة قنوات "إم بي سي"، في وقت سابق عن سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم، حيث أكد أنها تعرضت لذبحة قلبية أدت إلى وفاتها.

وأوضح جابر أن نجوى كانت تعاني من أزمة صحية منذ فترة، ولكنها كانت تقاوم المرض لمواصلة عملها الإعلامي.

بعد وفاة نجوى قاسم.. لميس الحديدي: هل استرحتم الآن؟
بعد وفاة نجوى قاسم.. لميس الحديدي: هل استرحتم الآن؟
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