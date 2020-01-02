ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم 2-1-2020

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2020، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 15.98جنيه للشراء، 16.11 جنيه للبيع وجاءت الاسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:





أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.98جنيه للشراء.

16.11جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.00جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.98 جنيه للشراء.

16.08جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.



