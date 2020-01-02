Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم 2-1-2020

الخميس 02/يناير/2020 - 02:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2020، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 15.98جنيه للشراء، 16.11 جنيه للبيع وجاءت الاسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:

أسعار الدولار اليوم 
 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 15.98جنيه للشراء.
 16.11جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.99 جنيه للشراء.
16.09 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 16.00جنيه للشراء.
 16.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.98 جنيه للشراء.
16.08 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 15.99 جنيه للشراء.
 16.09 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك عودة
 16.00 جنيه للشراء.
 16.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك قناة السويس
15.98 جنيه للشراء.
16.08جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
15.98 جنيه للشراء.
16.08 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار الان

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ 42 دقيقة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يرمي 77 مليون يورو لخطف مدافع قبل ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

عاجل.. منع مرتضى منصور من مباراة الزمالك وأسوان

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعة و 11 دقيقة

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعة

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 2-4-2019 السعر يستقر في البنك المركزى وأعلى سعر للشراء الان

سعر الدولار في البنوك المصرية امام الجنيه اليوم الثلاثاء 30-4-2019

سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30/4/2019

سعر الدولار في البنوك الحكومية والبنك المركزى اليوم السبت 4-5-2019

سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 4/5/2019

سعر الدولار في البنوك اليوم 29-5-2019- بداية التعاملات الصباحية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

02:00 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

02:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status