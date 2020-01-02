Advertisements
Advertisements
Advertisements

مارجريت عازر تطالب بتعميم منع ارتداء الطلاب "البناطيل المقطعة"

الخميس 02/يناير/2020 - 02:50 م
Advertisements
مارجريت عازر
مارجريت عازر
إسلام شعراوي
Advertisements
طالبت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعميم منع دخول الطلاب للجامعات بـ"البناطيل المقطعة"، وقصات الشعر غير المهذبة.

وأيدت مارجريت عازر، قرار الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بشأن منع دخول الطلاب بشعر طويل أو "بناطيل مقطعة" للجامعة.

وأضافت، في تصريح إلى "الفجر"، أن طلاب الجامعات المصرية، عليهم أن يعوا تمامًا أن ارتداء "البناطيل المقطعة" واقتناء "قصات" شعر جديدة من باب مواكبة الموضة العالمية، كنوع من أنواع الاقتباس بتصرفات المجتمع الأوربي، ليس بصحيح على الإطلاق.

وأضافت أن الحرم الجامعي له قدسية خاصة ويجب احترامه، مُشيرة إلى أننا كدولة مصرية لنا عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع شرقي ولابد من الحفاظ عليها كي لا نفقد هويتنا التي تربينا عليها.

ونوهت بأن ارتداء "البناطيل المقطعة" أفسد الذوق العام والمظهر اللائق لطلاب مصر، وأن الجامعة ما هي إلا مكان علمي يستهدف إعداد كوادر شبابية للاستفادة منهم في المستقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة الوادي الجديد النائبة مارجريت عازر البناطيل المقطعة

أخبار تهمك

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

منذ ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ليفربول يرمي 77 مليون يورو لخطف مدافع قبل ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. منع مرتضى منصور من مباراة الزمالك وأسوان

منذ ساعة و 20 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

خاص لـ"الفجر الرياضي".. حقيقة تعاقد الأهلي مع مهاجم الإفريقي التونسي

منذ 42 دقيقة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

موضوعات متعلقة

آمنة نصير: تطالب بمنع "البناطيل المقطعة" من دخول الجامعات

'برلمانية': الجامعة مثل الأوبرا يشترط حضورها بزي مناسب.. وليس 'بتقطيع البنطلونات'

موضة "الاشمئزاز" تغزو الجامعات.. البرلمان ينتفض ويطالب بمنع دخول "البناطيل المقطعة" الحرم الجامعي

للفتاة القصيرة.. بناطيل تجعلك تبدين أطول قامة

عميد كلية بالأزهر عن منع ارتداء البناطيل المقطعة داخل الجامعة: "احنا بنحارب المياعة"

جامعة الوادي عن حظر البناطيل المقطعة: "لم نخترع العجلة"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. مباراة الزمالك وأسوان مهددة بالإلغاء

شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

02:00 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم

12:57 م

فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد

02:21 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status