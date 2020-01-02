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داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مركز للشرطة في روسيا

الخميس 02/يناير/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على مركز للشرطة في جنوب روسيا، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال مسؤولون روس إنه قتل أحد ضباط الشرطة وأصيب ثلاثة اخرين عندما هاجم رجلان مركزا للشرطة في ماجاس عاصمة جمهورية إنغوشيا يوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير إخبارية، أن المهاجمين أصابوا ضابط شرطة بسيارتهم وطعنوا ثلاثة آخرين. وقد قُتل أحد المهاجمين عندما فتحت الشرطة النار عليهم وأصيب الآخر.

تقع أنغوشيا في منطقة شمال القوقاز، حيث اشتبكت الشرطة والمسلحون الإسلاميون.

وذكر بيان على موقع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الخميس أنه قتل شرطيين، ولم يشر إلى سقوط مهاجمين.
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