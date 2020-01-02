سيامة 6 قمامصة جدد بأسيوط

شهدت إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم في أسيوط، صلوات طقس رسامة ستة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية.





كان نيافة الأنبا أندراوس مطران الإيبارشية ورئيس دير السيدة العذراء بدير الجنادلة قد صلى القداس الإلهي صباح الاثنين بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بأبوتيج، وخلاله منح خمسة من مجمع كهنة الإيبارشية رتبة الايغومانوسية (القمصية) إلى جانب أمين دير العذراء بالجنادلة، وهم:





- الراهب القمص تادرس الأورشليمي أمين دير السيدة العذراء بدير الجنادلة (نال درجة القسيسية في ١٢ سبتمبر ٢٠٠٧).

- القمص أنطونيوس مرقس كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بقرية الدوير (نال درجة القسيسية في ٢١ نوفمبر ١٩٨٢).

- القمص مينا فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٢١ نوفمبر ١٩٨٢).

- القمص بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس مار مرقس بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٢١ فبراير ١٩٨٨).

- القمص أنجيلوس إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بأبوتيج (نال درجة القسيسية في ٤ سبتمبر ١٩٨٨).

- القمص شنوده عبد السيد كاهن كنيسة الشهيد مار يوحنا بقرية دوينة (نال درجة القسيسية في ١٥ مارس ١٩٩٢).