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محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"

الخميس 02/يناير/2020 - 02:31 م
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الأعمال
الأعمال
أبوبكر عبد المعز
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أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على رؤساء الأحياء، باستكمال أعمال التطوير والتجميل والرصف بأحياء السويس.

ويتابع حي الأربعين برئاسة العميد إيهاب سراج، أعمال الرصف بشارع المحروسة بداية من أمام مركز شباب المدينة، حتى ميدان عبد الحليم محمود، بمنطقة الزراير بحي الأربعين، بالإضافة إلى أعمال زرع أعمدة جديدة ورفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة.

ويستمر حي السويس برئاسة أمل ابراهيم، رئيس الحي، في رفع الإشغالات والتعديات بشارع الظواهري، بحي السويس، تمهيدا لرصف الشارع، وفتح محاور مرورية، لتسهيل حركة السير بمنطقة الغريب بحي السويس.

ويقوم حي فيصل، برئاسة فاتن عبد العظيم، بمتابعة أعمال تدعيم خطوط الصرف الصحي بمنطقة دارك أمام مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ومدينة السلام 1، وأول طريق السويس الإسماعيلية بنطاق حي فيصل، في إطار خطة السويس لتطوير وصيانة شبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة.
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
محافظ السويس: استمرار تطوير شبكة الصرف الصحي "صور"
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