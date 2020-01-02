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رئيس استديوهات مارفل: الفيلم القادم سيكون له شخصية LGBTQ

الخميس 02/يناير/2020 - 02:30 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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أكد رئيس رئيس استديوهات مارفل فيج، أنه سيتم إدراج شخصية غير متحيزة في فيلم الامتياز التالي.

2019 كانت سنة كبيرة في بالنسبة لاستديوهات مارفل. أصبح فيلمهم Avengers: Endgame الأعلى في عام 2019.

استمرت المحادثات حول تقديم شخصية LGTBQ لأفلام الامتياز لفترة من الوقت، وأكد الرئيس كيفن فيج الأمر ذاته في مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

أثناء جلسة أسئلة وأجوبة، سأل أحد المعجبين ما إذا كان لدى الاستوديو أي خطط لإحضار أحرف LGBTQ إلى أعجوبة مارفل. أجاب كيفن قائلًا: "نعم، نعم تمامًا. قريبًا في فيلم نقوم بتصويره الآن، نعم".

من المتوقع أن تظهر هذه الشخصية في Eternals، التي يتم تصويرها حاليًا. كان من المفترض أن تظهر الشخصية الأولى للمثليين في Avengers: Endgame لكن كل ما أظهره الفيلم هو فيلم للمخرج جو روسو في مشهد مجموعة الدعم.

أحرف LGBTQ والتي تشير إلى مجتمع الميم، ومجتمع الميم هو اصطلاح تشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي توجه الجنسي وللمتحولين جنسيًا. وسبب اختيار هذا الاسم هو لأن المصطلحات "مثلي، مزدوج، متحول ومتحير" كلها تبدأ بحرف الميم.
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