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تجهيز عيادات لطب الأسنان في منطقة قصر أولاد دباب بتطاوين

الخميس 02/يناير/2020 - 01:23 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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بسعي كل من الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين و مجمع الصحة الاساسية بقصر أولاد دباب، إنطلقت صباح اليوم الخميس 02 جانفي 2020، عيادات طب الأسنان بمركز الصحة الاساسية بتطاوين، بعد تجهيز كرسي الأسنان وكافة مستلزماته، وستوزع حصص العلاج على كامل الأسبوع ماعدى يوم الأحد.

ويدخل تركيز هذه العيادات، في إطار تقريب الخدمات الصحية من سكان المناطق البعيدة عن وسط المدينة، و تجنّب معاناة التنقل.

ويشار إلى أنه و في نفس الإطار، إنطلقت أشغال تركيز مركز للصحة الأساسية بالمزطورية وآخر بمنطقة الزهراء، علاوة على تجهيز قاعة تأهيل خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة برمادة. 
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