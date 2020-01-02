بالصور.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة ومبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة



تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الخميس الصالة المغطاة والتي ستستضيف إحدى مجموعات بطولة العالم ٢٠٢١، والتي تقع ضمن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأنه تم الانتهاء من إنشاء الصالة بنسبة ٩٥ ٪؜ وأن العمل يجرى على قدم وساق بمشروع إنشاء المدينة الرياضية ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية هذا العام بشكل كامل، مشيرا ان ما تم إنجازه من الإعمال الإنشائية المطلوبة والتي جاءت وفقا للنظم والمعايير الدولية، يعد إضافة كبيرة للبنية التحتية الإنشائية، والتي سيكون لها عظيم الأثر على الحركة الرياضية المصرية، لتكون المدينة واحدة من المشروعات الهامة التي ستساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وواحدة من أهم المنشآت الرياضية التي ستكون جاذبة للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.



وتابع الوزير أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد إقامة فعاليات إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر فى عام 2021، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية التى ستتضمنها المدينة بسعة 7000 فرد على مساحة 10 آلاف متر، علاوة على استضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية.



وأوضح وزير الرياضة، بأنه من المتوقع ان يكون هناك إفتتاح تجريبي للصالة المغطاة قريبا وذلك بعد ان

تم الانتهاء من كافة أماكن الخدمات والتي تضم أماكن للمشجعين، والأماكن المجهزة للصحفيين والإعلاميين.



كما اطلع الدكتور أشرف صبحى على حجم الإنجاز المتحقق بمنشآت المدينة حيث تم الانتهاء منها بنسبة 95 %.



يذكر أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن مجمع ملاعب كرة قدم يشمل 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية، وملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى صالات للألعاب القتالية وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبى مغطى وآخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانيزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضى ومبنى لملاعب الاسكواش.



وفى نفس السياق تفقد الدكتور أشرف صبحي مبنى وزارة الشباب والرياضة الجديد بالعاصمة الادارية والمقرر الانتقال اليه خلال هذا العام.