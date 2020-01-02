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جلسة طارئة للبرلمان التركي لمناقشة إرسال جنود إلى ليبيا

الخميس 02/يناير/2020 - 01:20 م
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البرلمان التركي
البرلمان التركي
وكالات
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بدأ البرلمان التركي، منذ قليل، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون يسمح بإرسال جنود إلى ليبيا.

 

ومن المقرر أن يصوت البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس اتي تحمي حكومة فايز السراج، وسط استهجان إقليمي ودولي من التدخل التركي في الشؤون الليبية.

 

وكانت دول عدة، قد حذرت من أن يتسبب التدخل التركي العسكري في ليبيا في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

 

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فايز السراج طلب منه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد أن وقعا على اتفاق عسكري يسمح لأنقرة بإرسال جنود وخبراء عسكريين إلى ليبيا.

 

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ليبيا جلسة طارئة تركيا البرلمان التركي ارسال قوات الى ليبيا

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