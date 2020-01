بوش الألمانية تطور أجهزة استشعار منخفضة التكلفة للسيارات ذاتية القيادة

اعلنت مجموعة "روبرت بوش"، أكبر مورد لقطاع السيارات في ألمانيا ، اليوم الخميس إنها طورت جهاز استشعار يتيح للسيارات ذاتية القيادة رؤية ثلاثية الأبعاد للطريق، وتهدف إلى خفض تكلفة التكنولوجيا التي يمكن أن تسرع في تطوير السيارات ذاتية القيادة.





وقالت مجموعة " بوش"، إن مستشعر ليدار المطور داخليًا، والذي سيُعرض في معرض إلكترونيات المستهلك في لاس فيجاس الأسبوع المقبل، سيغطي النطاقات الطويلة والمغلقة على الطرق السريعة وفي المدينة وسيعمل جنبًا إلى جنب مع كاميرا الشركة و تقنيات الرادار.





لا تزال تقنية Lidar، التي تستخدم أجهزة استشعار تستند إلى الضوء لإنشاء رؤية ثلاثية الأبعاد للطريق، تقنية حديثة نسبيًا لا تزال في حالة تغير مستمر، في شكله الحالي ، يعد مكلفًا للغاية للاستخدام في الأسواق على نطاق واسع ، ولكن إذا تم اعتماد مستشعر ليدر أرخص، فقد يوفر بيانات أكثر عمقًا تتيح للسيارات ذاتية القيادة اكتشاف المسافة إلى مستخدمي الطرق الآخرين مثل المشاة.





في الوقت الذي تعمل فيه العديد من الشركات الناشئة على الليدر، فإن مشاركة كبار الموردين الموثوق بهم مثل بوش يمكن أن تساعد في الإسراع في اعتماد التقنية.





وقال هارالد كروجر عضو مجلس إدارة بوش في بيان "بوش يجعل القيادة الآلية أمراً قابلاً للتطبيق في المقام الأول".





في البداية باستخدام أجهزة الدوران الضخمة الموضوعة على سطح السيارات ، انتقل مطورو Lidar إلى المزيد من أجهزة الحالة الصلبة المدمجة التي يمكن تركيبها على أجزاء أخرى من السيارة ، مثل بالقرب من المصابيح الأمامية. وتباع هذه المنتجات الآن بأقل من 10000 دولار بكميات محدودة ، لكن المحللين يقولون إنه يجب عليهم البيع بأقل من 200 دولار في الإنتاج الضخم لتصبح قابلة للتطبيق من الناحية التجارية.





لم تقدم شركة بوش جدولًا زمنيًا أو تفاصيل عن الأسعار أو التكنولوجيا الخاصة بغطائها ، لكن متحدثًا باسم الشركة قال إن الشركة تعمل على جعل أجهزة الاستشعار "جاهزة للإنتاج" وسيكون التركيز على تقنية "السوق الشامل الميسور التكلفة".





ورفض المتحدث تحديد ما إذا كان لدى بوش بالفعل عملاء لصناعة السيارات في المستشعر.





حقق تطور السيارات ذاتية القيادة عثرة في السرعة حيث أن التكاليف والمخاوف التنظيمية تجعل شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا تعيد التفكير في خططها.





تستخدم Lidar حاليًا من قبل شركات مثل General Motors Co ( GM.N ) و Ford Motor Co ( FN ) و Alphabet Inc's ( GOOGL.O ) Waymo. تقوم Apple Inc ( AAPL.O ) أيضًا بتقييم التقنية.





أما الآخرون ، فهم أقل حماسًا في تبني ليدر ، مشيرين إلى التكلفة العالية والقدرات المحدودة - بما في ذلك شركة Tesla Inc من شركة Elon Musk's ( TSLA.O ) و Nissan Motor Co Ltd ( 7201.T ).





في أبريل الماضي ، أطلق Musk على Lidar اسم "مهمة أحمق" وكان مكلفًا للغاية وقال إن أي شخص يعتمد على التكنولوجيا "مصيرها". تعتمد سيارات تسلا على الكاميرات والرادارات كنظام رؤيتها للقيادة الذاتية.





لقد تم استثمار مئات الملايين من الدولارات في الشركات الناشئة في ليدار خلال السنوات القليلة الماضية.





الموردين الرئيسيين الآخرين تطوير التكنولوجيا تشمل فاليو ( VLOF.PA )، Aptiv ( APTV.N )، والقاري ( CONG.DE ). في يوليو الماضي ، قالت فاليو إنها فازت بقيمة 500 مليون يورو (560 مليون دولار) من الطلبيات الخاصة بمنتجات مستشعر ليدار.