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آخر أمنيات الإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها

الخميس 02/يناير/2020 - 12:59 م
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نجوى قاسم
نجوى قاسم
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توفيت الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، صباح اليوم الخميس، إثر سكتة قلبية داخل منزلها في دبي، عن عمر ناهز الـ 52 عامًا.

وكتبت نجوى قاسم عبر صفحتها الرسمية بتويتر ليلة رأس السنة، تغريدة مفاداها "الخير للبنان وللجميع.. يا رب عام خير على الجميع يا رب.. ويا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان، وتعتبر هذه آخر امنياتها قبل وفاتها.

معلومات عن نجوى قاسم 

- مذيعة ومقدمة برامج قناتي العربية والحدث.

- غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت في العربية منذ عام 2004.

- أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت، عام 2006.

- أطلق عليها "قطعة الكريستال" و"المراسلة الحربية".

- اختيرت عام 2011 من بين أقوى مائة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس.

- حصلت نجوى قاسم في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.
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