مهاجم دينامو زغرب يطلب العودة لبرشلونة

عبر الإسباني الشاب داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي عن سعادته الكبيرة بالاهتمام الذي يلقاه من قبل برشلونة للتعاقد معه.



وفي تصريحات صحية اليوم قال أولمو :"لا أعرف ما إذا كان البارسا يريدني الآ في يناير أو في السوق الصيفي، ولكن إذا كان هناك اتفاقا بين الاندية، فأنا أفضل أن أذهب للبارسا الآن في يناير".



وأضاف :"قد يكون الوقت قد حان للخروج، هدفي هو الذهاب إلى البطولات الاوروبية الكبيرة، من الصعب أن ألعب الأشهر المقبلة في مسابقة بسيطة، لا أريد فقط الذهاب لبطولة أوروبية كبيرة، ولكن أريد أيضا مواصلة التحسن، أنا مستعد لاتخاذ خطوة في حياتي المهنية".



وتابع :"يسعدني أن الشائعات قد أصبحت عرضا رسميا من البارسا، الذي يفكر في عودتي، لقد أمضيت ست سنوات في لاماسيا، وهناك تعلمت القيم في الحياة، إذا كان هناك اتفاق بين الجميع، فيبدو لي أنه من الأفضل مغادرة دينامو زغرب الآن في يناير".



