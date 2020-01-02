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محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)

الخميس 02/يناير/2020 - 01:09 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بعدد من مدن المحافظة لمتابعة وزيارة أماكن تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقد الشوارع والالتقاء بالمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتفقد مديريات الخدمات لتفقد سير العمل والتهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد مركز خدمة المواطنين التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ببنها، والمخصص لخدمة المواطنين وتلقى شكواهم وحلها بالإضافة إلى فحص الطلبات والتظلمات الخاصة ببطاقات التموين وتسجيل المواليد واستخراج البطاقات التموينية.

وتفقد المحافظ المركز واستمع إلى شرح من العاملين به عن الخدمات المقدمة بالمركز، ووجه المحافظ خلال حديثه مع المسئولين بالتيسير على المواطنين وحل مشاكلهم والبعد عن الروتين والالتزام بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم الخدمة بسرعة ويسر، وعدم تعطيل مصالحهم، كما وجه أيضا بعمل مدخل خاص بالمركز لذوي الاحتياجات الخاصة وأن يتم عمل رامبات تسهل عليهم الدخول والخروج من المركز.

كما تفقد محافظ القليوبية ديوان مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير العمل وتقديم التهنئة للموظفين بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، حيث تفقد المحافظ إدارات المديرية واستمع الي العاملين وإلى مقترحاتهم، كما تفقد أيضا مركز خدمة شئون الطلاب ووحدة الرعاية الطلابية بالمديرية، واستمع المحافظ من الموظفين إلى الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب كبيانات النجاح والشهادات.

كما تضمنت جولة المحافظ والتى رافقه خلالها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية أقسام الملفات وشئون الطلاب وقاعة الفيديو كونفرانس وقاعة الإجتماعات وشئون الطلاب، وغيرها من الأقسام.

ووجه المحافظ بالاستعداد الجيد للامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأدائها، وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب وذويهم.

وفي ذات السياق التقى المحافظ بعدد من المواطنين والعاملين بالتعليم واستمع إلى مطالبهم ووعد بالإستجابة لها.

كما تفقد المحافظ مبنى العيادات بقرية أسنيت والمستخدم كمكان مؤقت وبديل لتقديم الخدمة الصحية لمواطني كفر شكر لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى كفر شكر المركزي، حيث تفقد غرف حجز المرضى والعناية المركزة والحضانات وقسم النساء والوليد.كما ناقش المحافظ خلال الجولة مع رئيس المدينة سرعة توفير مكان آخر لاستخدامه كمكان مؤقت يستوعب عدد من الأجنحة الطبية الأخرى لحين الانتهاء من المستشفى حيث أن هذا المكان ليس كافيا وحده لتقديم الخدمة الصحية لمركز ومدينة كفر شكر. 

كما تفقد المحافظ عيادات التأمين الصحي الشاملة بكفر شكر واستمع الي طلبات ومشاكل العاملين بها، والتي من أهمها الحصول على مبنى مجاور وضمه للعيادات للتمكن من تقديم خدمة صحية متكاملة للمترددين، حيث وعد المحافظ بدراسة الموضوع والاجتماع بالأطراف المعنية لبحث السبل القانونية لتوفير المبنى.

وتفقد المحافظ أيضا خلال الجولة مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه لدفع الأعمال به، حيث تفقد أعمال تركيب المولدات الكهربائية والمقرر الانتهاء منها خلال أسبوعين وإطلاق التيار للبدء في تجهيز المستشفى وتشغيلها خلال فترة وجيزة بإذن الله.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد المركز الطبي بطوخ والمستخدم أيضا كمكان بديل ومؤقت لتقديم الخدمة الصحية لمواطني مدينة طوخ لحين الإنتهاء من تطوير وإنشاء مستشفى طوخ المركزي الجاري إنشاؤه وإطمأن على الخدمات الصحية المقدمة، واستمع أيضا إلى مشاكل المواطنين واعدا بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد لخدمتهم وتقديم رعاية طبية أفضل.
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
محافظ القليوبية يوجه بتوفير الرعاية للطلاب في الامتحانات (صور)
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