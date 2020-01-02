مفاجآت بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام حرس الحدود| مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيواجه حرس الحدود في مباراة الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية، في الثانية والنصف ظهرا.



وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: عمر جابر - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد أيمن منصور



خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا



خط الهجوم: دودو الجباس.



ويتواجد على مقاعد البدلاء:



مهدي سليمان - محمد حمدي - ولفريد كانون - إيريك تراوري - محمود حمادة - جون أنطوي - رجب بكار



وخرج من القائمة بقرار الجهار الفني، التونسي عمر العيوني، ومحمد عطوة.