شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن فتاة المنصورة وتفاصيل التحرش بها

تصدرت فتاة المنصورة "ترند" جوجل، بعدما انتشر مقطع فيديو لها وهي تصرخ، وترتدي ملابس ممزقة وفي حالة سيئة، بعد تحرش عدد كبير من الشباب بها على مرأى ومسمع الجميع، في أحد شوارع مدينة المنصورة، في وقت متأخر أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.





صراخ فتاة المنصورة





وظهرت فتاة المنصورة في حالة رعب، وسط صراخ كبير منها، دون تدخل أحد لإنقاذها، من بين المتحرشين بها، الذين مذقوا ملابسها، في محاولة صريحة لاغتصابها، واكتفى الكثيرون بتصوير الواقعة فقط.





فتاة المنصورة جاءت لتحتفل





وشهدت منطقة "المشاية"، إحدى شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، واقعة فتاة المنصورة في ليلة رأس السنة، بوقت متأخر وأثناء الاحتفالات، إذ بصراخ كبير لفتاة تطلب المساعدة؛ لإخراجها من وسط متحرشين دون جدوى.





رواج فتاة المنصورة





وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" فيديو فتاة المنصورة المتحرش بها، لتتباين ردود الأفعلا حول الواقعة، بين معارض لما حدث، ومؤيد ألقى اللوم عليها لارتدائها مثل تلك الملابس.





مفاجأة بشأن فتاة المنصورة





وفجر شاهد عيان مفاجأة عن فتاة المنصورة المتحرش بها، قائلًا: "الفتاة كانت برفقة شاب وفتاة أخرى، تحرش بها مجموعة من الشباب ثم تجمهر حولها آخرون بأعداد كبيرة، منهم من حاول التحرش بها والتعدي عليها جنسيًا، ومنهم من حاول التدخل لإنقاذها".





فتاة المنصورة كانت برفقة اثنين





وتابع:"كنت واقف وشايف المنظر من بعيد كانوا بنتين ماشيين ومعاهم شاب وفيه كام شخص لمسهم من غير ما الشاب اللي معاهم ياخد باله ولما الناس اللي في الشارع شافو حد لمسها ومد ايده، بدأوا يتهجموا عليها - فتاة المنصورة - والشاب اللي معاهم مكنش عارف يعمل حاجة يا عيني".





اغتصبوها وسط الشارع





ولفت النظر إلى أن فتاة المنصورة التف حولها كثيرون، مضيفًا: "من كتر الناس اللي اتهجمو عليها كانو كتير بطريقة غبية قريب من 200 شخص ومحدش دافع عنها إلا بعد ما اغتصبوها في نص الشارع، وصوروها فيديو والشاب اللي ركب معاها العربية ده اللي كان معاهم وكمان كان في ناس بتصور من البلكونات بكاميرات وبروفيشنال".





فتاة المنصورة تحرشوا بها أمامي





واختتم حديثه قائلًا: "كل دا طبعا كان قدام عنينا وأنا كنت متوقع أن الفيديو هينتشر حسبي الله ونعم الوكيل وبعدين هو الجروب ده طبيعي بجد علشان ينشر فيديو زي ده ويفضحهم"، مشيراً إلى ما تعرضت له فتاة المنصورة.















