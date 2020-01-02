أسعار العملات اليوم الخميس 2-1-2020 في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم





حافظت أسعار العملات اليوم الخميس 2-1-2020 على استقرارها في البنوك العاملة في مصر وتشهد أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك حالة من التباين مقابل الجنيه المصري، ننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدولار اليوم وجاءت على النحو التالي:





أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية





سعر الريال السعودي

سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2598 جنيهًا للشراء 4.2952 جنيهًا للبيع.





سعر الدينار الكويتى

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.7023 جنيهًا للشراء 53.1609 جنيهًا للبيع.





سعر الدرهم الاماراتي

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم مقابل الجنيه نحو 4.3511 جنيهًا للشراء 4.3864 جنيهًا للبيع.





سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 17.8822 جنيهًا للشراء 18.0308 جنيهًا للبيع.





سعر الجنيه الاسترليني

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.9700 جنيهًا للشراء 21.1449 جنيهًا للبيع.





سعر الفرنك السويسري

سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو فرنك سويسري 16.4441 جنيهًا للشراء 16.5813 جنيهًا للبيع.





سعر الين الياباني

سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 100 ين ياباني 14.6409 جنيهًا للشراء 14.7599 جنيهًا للبيع.





سعر اليوان الصيني

سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل والجنيه المصري اليوم نحو 2.2864 جنيهًا للشراء 2.3070 جنيهًا للبيع.







