رينيه فايلر يدرس إف سي مصر بالفيديو

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، دراسة فريق نادي إف سي مصر استعدادًا لمواجهة الفريقين الأحد المقبل، في الجولة الـ12 من مباريات الدوري العام.



وحصل الجهاز الفني على مجموعة من المباريات المسجلة للفريق المنافس؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأحد.



ويعكف فايلر على دراسة فريق «إف سي مصر»، بعد متابعة مبارياته الأخيرة أمام طنطا والمقاصة والاتحاد والإسماعيلي وحرس الحدود؛ للاستعداد له بشكل جيد.



ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.



