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الإنقاذ النهري تبحث عن ضحايا انقلاب سيارة بترعة في قنا
الخميس 02/يناير/2020 - 11:31 ص
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بسام عبدالحميد
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تبحث الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، عن ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب، بترعة الشيخ عيسى على طريق قنا – دشنا.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الشيخ عيسى، واستخراج 3 مصابين حتى الآن، وجارٍ البحث عن الباقين.
فيما تحاول قوات الإنقاذ النهري البحث عن باقي الركاب في الترعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم.
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