Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإنقاذ النهري تبحث عن ضحايا انقلاب سيارة بترعة في قنا

الخميس 02/يناير/2020 - 11:31 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
تبحث الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، عن ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب، بترعة الشيخ عيسى على طريق قنا – دشنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الشيخ عيسى، واستخراج 3 مصابين حتى الآن، وجارٍ البحث عن الباقين.

فيما تحاول قوات الإنقاذ النهري البحث عن باقي الركاب في الترعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة قنا انقلاب سيارة ميكروباص الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

الأهلي يلمح إلى تلاعب الزمالك ويطالب بعقابه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 22 ساعة

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلي بالـ"ستة"

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم أسوان

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ حوالي 6 ساعات

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

نيمار في برشلونة بـ180 مليون يورو

منذ 34 دقيقة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

داليا البحيري: موت بنتي رسالة من ربنا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الشركة الوطنية للزراعات المحمية تزف خبرًا سارًا بشأن الخضروات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء مسابقة الـ120 ألف معلم

منذ أقل من ساعة

سقطة فادحة في قضية كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وفاة مُسنة وإصابة 4 وفقدان أخرى في سقوط سيارة بترعة ناصر بالإسكندرية

وفاة سائق عقب سقوط سيارته في ترعة "النوبارية" بالإسكندرية

غرق شقيقين بترعة في كفر الشيخ.. والإنقاذ تنتشل جثتهما

وقوع مصابين في انقلاب سيارة أجرة بترعة بالمنوفية

مصرع 4 أشخاص غرقًا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:17 ص

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

09:30 م

سقطة فادحة في قضية كهربا

08:51 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

الأهلي يحرج الجبلاية لقيد كهربا بـ8 ملايين جنيه

10:27 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status