الإنقاذ النهري تبحث عن ضحايا انقلاب سيارة بترعة في قنا

تبحث الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، عن ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عدد من الركاب، بترعة الشيخ عيسى على طريق قنا – دشنا.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الشيخ عيسى، واستخراج 3 مصابين حتى الآن، وجارٍ البحث عن الباقين.





فيما تحاول قوات الإنقاذ النهري البحث عن باقي الركاب في الترعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم.



