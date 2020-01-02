قبل انطلاق حفل الـ Golden Globe.. أبرز أسوأ الإطلالات خلال السنوات الماضية





وبما أنه أصبح مرادفًا للعرض السنوي، فسوف يرتدي النجوم ملابسهم في المظهر الخارجي.



على أية حال، لا يمكن الجزم كيف ستكون هذه المظاهر حتى يضع النجوم أقدامهم خارج بيفرلي هيلتون، ومع هذا ومع ما يقرب من ثمانية عقود من الموضة التي تفكر فيها Golden Globe، فإننا نعلم أن هناك حدودًا قليلة لما قد يكون مظهر النجوم في الحفل.



بالطبع، يمكن للمشاهدين الاعتماد على رؤية الكثير من فساتين الأزياء الراقية والبدل الرسمية المُصممة خصيصًا لأنها أصبحت معيارًا لهذه المناسبة، ولكن مع مرور السنين، يستمر بعض المشاهير في دفع الحدود في الليلة الكبيرة بطرق جديدة وغير متوقعة.



من المطبوعات الفريدة من نوعها والأشكال الغريبة إلى الأناقة والإكسسوارات غير التقليدية، شهدت السجادة الحمراء من Golden Globes العديد من مخاطر الموضة - وقد راهننا على وجود المزيد في المتجر على مدار الأعوام القادمة.



الآن، مع تضييق العد التنازلي لاحتفال هذا العام، قم بالسير في حارة الذاكرة واستعرض كل مظاهر السجادة الأكثر خطورة.







لن تكتمل "Golden Globe 2020" من دون الأسلوب الخاص بالأزياء.مع الاحتفال الـ 77 على بعد أيام فقط، يستعد النجوم لاستقبال السجادة الحمراء لمدة عام آخر، وربما تأخذ تمثالًا ذهبيًا مطمئنًا إلى الوطن.