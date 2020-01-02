تغييرات في تشكيل الزمالك ضد أسوان

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة أسوان اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أسوان

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد