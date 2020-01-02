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تغييرات في تشكيل الزمالك ضد أسوان

الخميس 02/يناير/2020 - 08:16 ص
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الزمالك وأسوان
الزمالك وأسوان
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة أسوان اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

 

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أسوان

 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

 

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام

 

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي

 

خط الهجوم: مصطفى محمد

 

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