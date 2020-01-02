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تغييرات في تشكيل الزمالك ضد أسوان
الخميس 02/يناير/2020 - 08:16 ص
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الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة أسوان اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.
تشكيل الزمالك المتوقع ضد أسوان
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد السلام
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
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