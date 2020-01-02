اعتقال المئات في هونج كونج في احتجاجات رأس السنة

تم إلقاء القبض على حوالي 400 شخص في احتجاجات يوم رأس السنة في هونج كونج بعد ما بدأت مسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية شارك فيها عشرات الآلاف في مشاهد فوضوية حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وفقا لما اوردته رويترز.



وتصل هذه الاعتقالات إلى حوالي 7000 شخص منذ تصاعدت الاحتجاجات في المدينة في يونيو بشأن مشروع قانون، تم سحبه الآن، والذي سمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين، وسيبرز الغياب الواضح لأي تقدم نحو إنهاء الاضطرابات.



ارتفع التوتر يوم الأربعاء بعد حدوث بعض الاعتقالات في منطقة وان تشاي بار بالقرب من فرع لمجموعة HSBC المصرفية العالمية، والتي كانت هدفًا للغضب من المحتجين في الأسابيع الأخيرة.



عندما اندلعت المشاجرات، هرعت أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء إلى مكان الحادث بينما شكل المتظاهرون الآخرون سلاسل بشرية لتمرير مختلف الإمدادات، بما في ذلك الطوب، مما أجبر الشرطة على جلب تعزيزات خاصة بهم.



ثم طلبت الشرطة من المنظمين إلغاء المسيرة في وقت مبكر وتفرقت الحشود في نهاية المطاف عندما كانت شاحنة خراطيم المياه وعشرات من رجال الشرطة في معدات مكافحة الشغب يقومون بدوريات في الشوارع في وقت متأخر من المساء.



في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أخبر كبير المشرفين نغ لوك تشون المراسلين أن الاعتقالات تمت بسبب جرائم التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة هجومية.



على مدار الأشهر السابقة، تطورت الاحتجاجات إلى حركة عريضة تدفع نحو الديمقراطية الكاملة في المدينة التي تحكمها الصين، وتحقيقًا مستقلًا في الشكاوى المتعلقة بوحشية الشرطة. تؤكد الشرطة أنها تتصرف بضبط النفس.



وتمت الاعتقالات أيضًا عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، عندما احتل المتظاهرون لفترة وجيزة طريقًا رئيسيًا في شبه جزيرة كولون حيث احتشدت حشود الآلاف حتى منتصف الليل على طول ميناء فيكتوريا.



يزعم بعض المتظاهرين أن HSBC كان متواطئًا في الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد الناشطين الذين يحاولون جمع الأموال لدعم حملتهم، وينفي البنك أي تورط.

