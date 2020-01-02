Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعتقال المئات في هونج كونج في احتجاجات رأس السنة

الخميس 02/يناير/2020 - 08:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
تم إلقاء القبض على حوالي 400 شخص في احتجاجات يوم رأس السنة في هونج كونج بعد ما بدأت مسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية شارك فيها عشرات الآلاف في مشاهد فوضوية حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وفقا لما اوردته رويترز.

وتصل هذه الاعتقالات إلى حوالي 7000 شخص منذ تصاعدت الاحتجاجات في المدينة في يونيو بشأن مشروع قانون، تم سحبه الآن، والذي سمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين، وسيبرز الغياب الواضح لأي تقدم نحو إنهاء الاضطرابات.

ارتفع التوتر يوم الأربعاء بعد حدوث بعض الاعتقالات في منطقة وان تشاي بار بالقرب من فرع لمجموعة HSBC المصرفية العالمية، والتي كانت هدفًا للغضب من المحتجين في الأسابيع الأخيرة.

عندما اندلعت المشاجرات، هرعت أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء إلى مكان الحادث بينما شكل المتظاهرون الآخرون سلاسل بشرية لتمرير مختلف الإمدادات، بما في ذلك الطوب، مما أجبر الشرطة على جلب تعزيزات خاصة بهم.

ثم طلبت الشرطة من المنظمين إلغاء المسيرة في وقت مبكر وتفرقت الحشود في نهاية المطاف عندما كانت شاحنة خراطيم المياه وعشرات من رجال الشرطة في معدات مكافحة الشغب يقومون بدوريات في الشوارع في وقت متأخر من المساء.

في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أخبر كبير المشرفين نغ لوك تشون المراسلين أن الاعتقالات تمت بسبب جرائم التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة هجومية.

على مدار الأشهر السابقة، تطورت الاحتجاجات إلى حركة عريضة تدفع نحو الديمقراطية الكاملة في المدينة التي تحكمها الصين، وتحقيقًا مستقلًا في الشكاوى المتعلقة بوحشية الشرطة. تؤكد الشرطة أنها تتصرف بضبط النفس.

وتمت الاعتقالات أيضًا عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، عندما احتل المتظاهرون لفترة وجيزة طريقًا رئيسيًا في شبه جزيرة كولون حيث احتشدت حشود الآلاف حتى منتصف الليل على طول ميناء فيكتوريا.

يزعم بعض المتظاهرين أن HSBC كان متواطئًا في الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد الناشطين الذين يحاولون جمع الأموال لدعم حملتهم، وينفي البنك أي تورط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

راس السنة في هونج كونج الصين و هونج كونج احتجاجت هونج كونج

أخبار تهمك

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 11 ساعة

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 6 ساعات

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

منذ ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

اندلاع أعمال عنف بعد مسيرة احتجاج في وسط مدينة هونج كونج

موجة جديدة من الاحتجاجات في هونج كونج

الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين في هونج كونج

شرطة هونج كونج تتوقع "هجومًا عنيفًا" في الذكرى الصينية الـ 70

إلقاء قنابل حارقة داخل محطة مترو في هونج كونج

"شينخوا" تنتقد الهجوم "الوحشي" على مكتبها بهونج كونج

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

جهاز الوطنية للزراعات المحمية يزف خبر سار بشأن الخضروات

08:01 ص

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status