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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 2 / 1 / 2020 بث مباشر

الخميس 02/يناير/2020 - 05:35 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 2 / 1 / 2020، أبرزها مباراة أليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومواجهة الزمالك ضد أسوان في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ12"
حرس الحدود ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

المصري ضد سموحة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

الزمالك ضد أسوان، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ21"
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16"

الفيحاء ضد أهلي جدة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الوحدة ضد الرائد، تقام المباراة في تمام السابعة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، االثامنة إلا عشرة دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا عشرة دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ12"
العين ضد شباب أهلي دبي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، االثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

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مباراة ليفربول جدول مبارايات اليوم الزمالك ضد أسوان التاسعة مساءً

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