الأهلي يكشف سبب غياب وليد أزارو عن مباراة مصر المقاصة

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، سبب عدم مشاركة وليد أزارو مهاجم الفريق في مباراة مصر للمقاصة، مساء الأربعاء، في الجولة 11 من بطولة الدوري.





وصرح عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "إنه قرار فني، المدرب ريني فايلر يركز في عمله على 90 دقيقة، لأنه يدرك أنه يخوض المباراة بدون رمضان صبحي وأجايي وحسين الشحات".





وأكمل مدير الكرة بالأهلي: "الشحات يعاني من إصابة في عضلات الحوض والبطن، وكان بحاجة للراحة في الأيام الأربعة الماضية".





كما سئل مدير الكرة بالأهلي عن حقيقة وصول عرض سعودي لوليد أزارو، ليرد "لا أريد استباق الأمور".





وأنهي عبد الحفيظ تصريحاته: "اقتربنا من الصفقة الثانية، لا داع للتسرع أو الاستعجال، لأن الأمور التفاوضية تتغير من حين لآخر".