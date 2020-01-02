Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يكشف سبب غياب وليد أزارو عن مباراة مصر المقاصة

الخميس 02/يناير/2020 - 05:01 ص
Advertisements
وليد ازارو
وليد ازارو
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، سبب عدم مشاركة وليد أزارو مهاجم الفريق في مباراة مصر للمقاصة، مساء الأربعاء، في الجولة 11 من بطولة الدوري.

وصرح عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "إنه قرار فني، المدرب ريني فايلر يركز في عمله على 90 دقيقة، لأنه يدرك أنه يخوض المباراة بدون رمضان صبحي وأجايي وحسين الشحات".

وأكمل مدير الكرة بالأهلي: "الشحات يعاني من إصابة في عضلات الحوض والبطن، وكان بحاجة للراحة في الأيام الأربعة الماضية".

كما سئل مدير الكرة بالأهلي عن حقيقة وصول عرض سعودي لوليد أزارو، ليرد "لا أريد استباق الأمور".

وأنهي عبد الحفيظ تصريحاته: "اقتربنا من الصفقة الثانية، لا داع للتسرع أو الاستعجال، لأن الأمور التفاوضية تتغير من حين لآخر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليد ازارو الكرة المصرية الدوري المصري الاهلي ومصر المقاصة الأهلي وبلاتينيوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 16 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 5 ساعات

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 11 ساعة

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 11 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. عبد الحفيظ يكشف مصير "مؤمن وأزارو" مع الأهلي

وليد أزارو يتمسك بالرحيل عن الأهلي بعد دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتحرك لحسم تمديد عقد أزارو

جلسة حاسمة بين أزارو وسيد عبد الحفيظ.. تعرف على السبب

الأهلي يكشف حقيقة عرض أزارو الفرنسي

الأهلي يتراجع في ملف وليد أزارو (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status