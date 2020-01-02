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الـ"سالمونيلا".. تتصدر "جوجل" بعد تصدرها "تويتر" لهذا السبب (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 04:56 ص
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سلامونيلا
سلامونيلا
كريم هاشم
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تصدر المطرب تميم يونس تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد طرحه لأغنية الـ"سالمونيلا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"

 

ومنذ أن شارك تميم يونس الـ"سالمونيلا" على موقع الفيديوهات وهي تصدرت موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ولاقت الأغنية تفاعلًا كبير على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث شاركها الكثير من الرواد على صفحاتهم الشخصية.

 

وحققت الـ"سالمونيلا" خلال الساعات القليلة الماضية منذ طرحها فيما يقرب من 180 مشاهدة عبر موقع الفيدوهات العالمي "يوتيوب" حيث ظهر في الفيديو كليب المطرب محمود العسيلي وشارك به مع تميم يونس

.

أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا.

 

لم تكن الـ"سالمونيلا" أول عمل للمطرب لـ تميم يونس حيث شارك العام الماضي أغنية "إنتي أي كلام" التي حققت رواجًا وصدى كبير لدى قطاع كبير من الجمهور خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

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الكلمات المفتاحية

سلامونيلا تميم يونس إنتي أي كلام

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