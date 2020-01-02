الوطنية للزراعات المحمية: 300 ألف فرصة عمل يومية للشباب



وأوضح "عبد الحي" خلال مقابلة مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الشركة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع على مساحة 100 ألف فدان بنظام الزراعات المحمية "البيوت الزراعية"، من بينهم 12500 فدان في أبو سلطان، و4100 فدان في العاشر، و10 آلاف فدان بقطاع محمد نجيب، و16 ألف فدان في اللاهون بالفيوم، و100 فدان القنطرة شرق.



وأكد أن الشركة تنفذ حاليا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروع على مساحة 260 ألف فدان في محافظتي المنيا وبنى سويف، مشيرا إلى أنه بانتهاء هذا المشروع سيصل حجم العمالة اليومية إلى 300 ألف فرصة عمل كل يوم.



وأشار إلى أن العامل يحصل على راتب مجزي، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تشجع حديثي التخرج، حيث أن راتب خريج الزراعة حديث التخرج يصل إلى 3000 آلاف جنيه.



ووجه، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية دعوة لسكان مطروح والإسكندرية من راغبي العمل في البيوت الزراعية، التقدم لشغل وظائف متاحة حاليا بقطاع محمد نجيب.



قال اللواء محمد عبدالحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن الشركة توفر حاليا 75 ألف فرصة عمل مباشرة يوميًا، مؤكدا أن جميع العاملين في المشاريع مواطنين مدنيين، ولا يوجد أي عسكري.