خالد أبوبكر يهاجم من يحرمون تهنئة المسيحيين: "متخلفين" (فيديو)

هاجم الإعلامي خالد أبوبكر، الأشخاص من يحرمون تهنئة الأقباط في أعيادهم، مؤكدا أن الفكر المتطرف مازال موجودًا في مصر.



وقال "أبوبكر" خلال برنامجه "كل يوم" على قناة "اون اي"، إن موضوع تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم منتشر حتى وسط الناس العاديين المطلعين على الفقه فقط، مضيفا: "في بعض المتخلفين منهم بيقولوا إنه لا يجب تهنئة الأقباط".



وروى "أبو بكر" قصة توضح مدى ارتباطه وحبه للمسيحيين، قائلا: "كنت في مدرسة الفرانسسكان، ورئيس المدرسة ده كان قسيس والمدرسة كانت راهبة، هما اللى علمونى انطق واتكلم".



وتابع: "كانوا بالنسبالنا مرشدين في كل شيء مش التعليم بس، مؤكدا أن كل شخص مسلم له ذكريات مع أشخاص مسيحيين.

