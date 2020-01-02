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لفظ خارج من أستاذة جامعية على الهواء.. وخالد أبوبكر يتدخل

الخميس 02/يناير/2020 - 04:11 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
جرجس ميلاد
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دخلت الدكتورة سميرة عاشور، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية، في مشاداة مع الطالبة ميرال رأفت، بسبب واقعة الاعتداء على الأخيرة، خلال لجنة امتحانات منتصف العام.

ونفت "عاشور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "اون اي"، كل ما نسب إليها من اتهامات وجهتها الطالبة حول الاعتداء عليها بالضرب وتوجيه الشتائم.

وفي محاولة منها لاثبات صحة موقفها، قامت الدكتور سميرة عاشور، بالتلفظ بلفظ خارج، لتدل على سوء سلوك الطالب ميرال، الأمر الذى رفضه الإعلامي خالد أبو بكر، وأوقف الاستاذة الجامعة عن الحديث قائلا: "عيب يا دكتورة.. أنتى أستاذة جامعية كبيرة، مايصحش تقولى لأالفاظ دي على الهواء والرأي العام يسمعها.

كانت مشاجرة بالأيدي وقعت بين الطالبة ميرال رأفت، وأستاذة بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية، ووصل الأمر إلى النيابة.

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الكلمات المفتاحية

كلية الآداب خالد ابو بكر الاسكندرية

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