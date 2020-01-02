نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية بريطانية أن ريال مدريد دخل في مفاوضات بالفعل مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي من أجل ضمه في الفترة المقبلة وأنها ليس مجرد شائعات.





ونقل موقع Le10sport الفرنسي عن صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد بدأ أول خطوات ضمه لساديو ماني عن طريق التفاوض مع وكلاء عن النجم السنغالي.





وأوضح الموقع أن ريال مدريد يرغب في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تصاعد احتمالات رحيل الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تحدث بالفعل مع ماني في الفترة الماضية من أجل إقناعه بالإنضمام إلى نادي العاصمة الإسبانية.





وذكر الموقع الفرنسي أن ساديو ماني يعتبر من أهم عناصر ليفربول في الموسمين الأخيرين والذان شهدا تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.





وكان السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي صرح في نهاية الشهر الماضي إن فريقه وصل إلى القمة في الموسم الحالي لأنهم تعلموا من أخطائهم في الموسم الماضي.





وقال ماني في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"إذا خسرت الدوري الذي يؤلمك في الرأس، فإننا نركز دائما على نفس الهدف، نريد الفوز بشيء ما".





وأضاف : "لقد تعلمنا من الخطأ في العام الماضي، كان وقتا عصيبا بالنسبة لنا وأعتقد أننا تعلمنا منه الكثير".





واختتم ماني تصريحاته قائلاً : "أعتقد أننا أفضل هذا الموسم من العام الماضي فيما نحاول القيام به، إنها مغامرة أخرى بالنسبة لنا، دعونا نستمر في العمل ونحاول الحفاظ على الأمور في المستوى نفسه".





وكان ليفربول قريبًا من الفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 - 2019 قبل أن يتفوق مانشستر سيتي الذي أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كتيبة يورجن كلوب.



