Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

الخميس 02/يناير/2020 - 03:15 ص
Advertisements
نجوم ليفربول
نجوم ليفربول
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية بريطانية أن ريال مدريد دخل في مفاوضات بالفعل مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي من أجل ضمه في الفترة المقبلة وأنها ليس مجرد شائعات.

ونقل موقع Le10sport الفرنسي عن صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد بدأ أول خطوات ضمه لساديو ماني عن طريق التفاوض مع وكلاء عن النجم السنغالي.

وأوضح الموقع أن ريال مدريد يرغب في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل تصاعد احتمالات رحيل الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تحدث بالفعل مع ماني في الفترة الماضية من أجل إقناعه بالإنضمام إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وذكر الموقع الفرنسي أن ساديو ماني يعتبر من أهم عناصر ليفربول في الموسمين الأخيرين والذان شهدا تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وكان السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي صرح في نهاية الشهر الماضي إن فريقه وصل إلى القمة في الموسم الحالي لأنهم تعلموا من أخطائهم في الموسم الماضي.

وقال ماني في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة آس الإسبانية :"إذا خسرت الدوري الذي يؤلمك في الرأس، فإننا نركز دائما على نفس الهدف، نريد الفوز بشيء ما".

وأضاف : "لقد تعلمنا من الخطأ في العام الماضي، كان وقتا عصيبا بالنسبة لنا وأعتقد أننا تعلمنا منه الكثير".

واختتم ماني تصريحاته قائلاً : "أعتقد أننا أفضل هذا الموسم من العام الماضي فيما نحاول القيام به، إنها مغامرة أخرى بالنسبة لنا، دعونا نستمر في العمل ونحاول الحفاظ على الأمور في المستوى نفسه".

وكان ليفربول قريبًا من الفوز بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 - 2019 قبل أن يتفوق مانشستر سيتي الذي أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كتيبة يورجن كلوب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول ساديو ماني ريال مدريد صفقة مجانية جدول هدافي الدوري الإنجليزي الكرة العالمية الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 14 ساعة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 4 ساعات

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

زيدان يصر على التعاقد مع نجم ليفربول

السر وراء تفضيل زيدان لـ"ساديو ماني" على محمد صلاح

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 مارس.. الملكي يرد على الصفقة الكبري

ساديو ماني يصدم ريال مدريد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. نيمار يحدد شرطه للانتقال إلى الملكي.. و الإعلان عن 3 صفقات

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة مفاجئة تقترب من الريال وبيريز يصالح زيدان بالصفقة الكبري وآخر جديد نيمار مع الملكي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

02:45 ص

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status