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ريال مدريد يخطط لتجديد عقد نجم الفريق

الخميس 02/يناير/2020 - 02:33 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى إلى تجديد عقد قائد الفريق سيرجيو راموس في الفترة المقبلة والإبقاء عليه داخل صفوف النادي حتى موعد اعتزاله كرة القدم.

وأكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من البيت المدريدي أن الريال وضع شرطاً على طاولة راموس من أجل الموافقة على فكرة تجديد العقد.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن الملكي يؤيد فكرة استمرار راموس مع ريال مدريد لكن بشرط عدم رفع راتبه في العقد الجديد وأنهلا يمانع النادي تجديد العقد لسنوات مقبلة مع الحصول على نفس راتبه الحالي.

وأوضح الشبكة الإسبانية أن الراتب الحالي الذي يحصل عليه المدافع الإسباني في مدريد وصل إلى 15 مليون يورو متعلقة بالآداء وبعض البنود التي ينبغي تحقيقها من قبل اللاعب.

ونشرت الشبكة الإسبانية تصريحات راموس التي قالها مؤخرًا عن بيريز :"في النهاية علاقتي بفلورنتينو بيريز مثل علاقة الأب و الابن، أحب بيريز بشدة وهو يحبني حباً جماً، إنه يتخذ قرارات تجديد العقد ويظهر دوماً حبه تجاهي".

وأفادت تقارير صحفية إسبانية أمس بأن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي تسيطر عليها فكرة التعاقد مع مدافع جديد ليكون خليفة سيرجيو راموس في ريال مدريد الإسباني.

وأكدت التقارير الإسبانية أن إدارة الملكي استقرت على التعاقد مع دييجو كارلوس نجم أشبيلية الإسباني في نهاية الموسم.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن بيريز يخطط للتعاقد مع نجم الفريق الأندلسي بدون التفاوض مع ناديه من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد والبالغة 75 مليون يورو.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يوافق على فكرة بيريز ويرى أن كارلوس يمكنه تحقيق الإضافة المطلوبة في الدفاع.

وكشفت التقارير الإسبانية أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع كارلوس على ضمه بدون التفاوض مع ناديه مقابل قيمة كسر عقده في نهاية الموسم.

وكشف سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد مطلع الشهر الجاري عن موعد اعتزاله النهائي تحديداً بعد وصوله لعامه الثالث والثلاثين.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :"سأستمر في الملعب حتى أفقد شغفي وطموحي".
وأضاف:"حتى الآن، أنا في حالة فنية وبدينة جيدة جدًا وما زال لدي طموح كبير في تحقيق المزيد من الإنجازات مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا".

وعن خليفته بالملاعب، قال راموس:"المقارنات ليست جيدة أبدًا لأي لاعب ولكن ريال مدريد يضم لاعبين مميزين في مراحل الناشئين".

واختتم راموس تصريحاته قائلاً:"هناك لاعبون رائعون في الأندية الأخرى مثل ماتياس دي ليخت والذي يقدم مستوى جيدًا في مركزي ولكنه بالتأكيد يحتاج لمزيد من الخبرة لكنه في رأيي لاعب المستقبل".

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الكرة العالمية الدوري الاسباني إسبان

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