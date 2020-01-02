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تعليق ناري من خالد أبوبكر على "خناقة" جامعة الإسكندرية (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 02:30 ص
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الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
الفجر
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علق الإعلامي خالد أبوبكر، على الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشادة بين طالبة وأستاذتها في جامعة الإسكندرية قائلا: "لو الرواية دي صح تبقى كارثة"، مشددًا في نفس الوقت على احترام البيانات التي تصدرها جهات التحقيق، وخاصة بيانات النيابة.

وناشد "أبوبكر"، في أولى حلقات برنامجه الجديد "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية ويقدمه مع الإعلامية بسمة وهبة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التدخل في الواقعة لكي تكون عبرة للجميع، مؤكدًا على أن "العلاقة بين الطالب والأستاذ لابد ألا نسمح بوجود شوائب فيها".

كان الإعلامي قد عرض فيديو لطالبة بكلية الآداب جامعة الأسكندرية تشتبك مع أساتذتها.

من جانبها قالت الطالبة ميرال رأفت، طالبة بكلية الآدب بجامعة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرتها بالجامعة لا تتعدى الـ5 دقائق، في حين أن المشاجرة والاعتداءات استمرت لفترة طويلة.

وتابعت، أنها طلبت من المراقبين أثناء أدائها الامتحان بالجامعة الحديث بصوت منخفض حتى لا يؤثر ذلك على تركيزها، فقام أحد المراقبين بـ"التشويح بيده" -على حد تعبيرها- وقال لها: "خليكي في حالك".

ولفتت إلى أن أستاذة بالكلية تدعى الدكتورة سالي، أثناء إشرافها على اللجان، دون أن تعرف سبب الأزمة، قامت بأخذ أوراق الامتحانات، متوجهة إلى مكتب رئيسة القسم الدكتورة سميرة عثمان، وعندما علمت الدكتورة بتصويرها ما حدث بالموبيل، قامت بضربها بالاشتراك مع الدكتورة سالي.

أما الإعلامية بسمة وهبة، فقد علقت على الفيديو، وقالت: "مينفعش نعلي صوتنا على المعلم، وللأمانة يا خالد ميرال كانت منفعلة جدا في الفيديو".
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الكلمات المفتاحية

مشادة جامعة الإسكندرية خالد أبوبكر جامعة الإسكندرية

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