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حسن حمدي يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح

الخميس 02/يناير/2020 - 01:30 ص
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حسن حمدي
حسن حمدي
الفجر الرياضي
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صرح حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، أنه كان يتمنى تواجد محمد صلاح بصفوف القلعة الحمراء.

ورد حسن حمدي خلال ظهوره مساء اليوم الأربعاء ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، عن بماذا ينصح محمد صلاح :" هو اللي ينصحني، كل ما أطالبه به هو الحفاظ على مستواه لأنه لاعب كبير على المستوى الفني والأخلاقي، وجهة مشرفة لمصر ليس في إنجلترا فقط ولكن في العالم".

وأتم حمدي تصريحاته عن صلاح :" بالطبع كنت أتمنى وجوده في الأهلي، ولكنه خاض تجربة الاحتراف مبكرًا بعدما رحل عن صفوف المقاولون العرب".
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