Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن حمدي: الخطيب جري في المدرجات بعد هدف أبو تريكه في الصفاقسي

الخميس 02/يناير/2020 - 01:05 ص
Advertisements
حسن حمدي والخطيب
حسن حمدي والخطيب
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث رئيس مجلس إدار النادي الأهلي الأسبق الكابتن حسن حمدي، عن موقف طريف له ولمحمود الخطيب، رئيس النادي الحالي خلال هدف محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، خلال مواجهة النجم الساحلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

وصرح حسن حمدي خلال حواره  بقناة «صدى البلد» الذي أجري مساء أمس الأربعاء: «بعد هدف أبو تريكة المتأخر في الصفاقسي تسمرت في مكاني وجلست أصفق، فيما جرى الخطيب فرحًا في المدرجات».

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مضيفه التونسي آنذاك محققًا لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف النادي الأهلي الدوري المصري الخطيب الأهلي احمد موسي ابوتريكه

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- تصريح مثير من فايلر عقب فوز الأهلي على المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 18 ساعة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ ساعة و نصف

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 11 ساعة

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ أقل من ساعتين

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 13 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

موضوعات متعلقة

22 مباراة للأهلي في نهائي دوري الأبطال

أرقام "أبوتريكة" في دوري أبطال إفريقيا "بوصلة" الأهلي للنجمة التاسعة

أبوتريكة "ملك" نهائيات دوري أبطال إفريقيا.. 16 ضحية وكفى

برج العرب يستضيف مباريات الأهلي إفريقيا

جماهير الأهلي توجه رسالة لـ"حسن حمدي" في ملعب السلام

جمهور الأهلي يحرج الخطيب بـ3 رسائل نارية قبل مباراة بلاتينيوم (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

11:53 م

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

11:46 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status