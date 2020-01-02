حسن حمدي: الخطيب جري في المدرجات بعد هدف أبو تريكه في الصفاقسي

تحدث رئيس مجلس إدار النادي الأهلي الأسبق الكابتن حسن حمدي، عن موقف طريف له ولمحمود الخطيب، رئيس النادي الحالي خلال هدف محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، خلال مواجهة النجم الساحلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.





وصرح حسن حمدي خلال حواره بقناة «صدى البلد» الذي أجري مساء أمس الأربعاء: «بعد هدف أبو تريكة المتأخر في الصفاقسي تسمرت في مكاني وجلست أصفق، فيما جرى الخطيب فرحًا في المدرجات».





وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مضيفه التونسي آنذاك محققًا لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.