Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسي فلسطيني: احتفال مليون مواطن بـ"حركة فتح" رسالة لحماس

الخميس 02/يناير/2020 - 06:58 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
آية سويد
Advertisements
قال الدكتور أسامه شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن خروج أكثر من مليون مواطن فلسطيني في غزة احتفاءًا بالذكرى الـ55 لانطلاق حركة فتح، تأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بقيادته الشرعية الفلسطينية ورئيسها الرئيس محمود عباس.

وأضاف السياسي الفلسطيني في تصريح خاص إلى "الفجر" بأن هذه الحشود الغفيرة توجه رسائل مهمة أولها للرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، بأن غزة تستطف خلف قيادته السياسية، ولن ترضى بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. 

وتابع "شعث"، أن الرسالة الثانية لهذه الجماهير هي للاحتلال الصهيوني وحلفائه، وتؤكد بأن جماهير غزة لن تسمح بتمرير المشاريع والمخططات التصفوية "الصهيو - أمريكية" لفصل غزة عن الدولة الفلسطينية ولن تسمح بقيام أي كيان انفصالي على أرض القطاع مهما كلف الثمن من تضحيات.

ولفت إلى أن الرسالة الثالثة من جماهير غزة هي رسالة وحدة لإخوة الدم والمصير في حماس، بأن الانقسام حتما الى زوال ولا بد من إنهائه.

واستكمل حديثه بالقول إن غزة هي خزان الثورة، ومنبع الهوية الوطنية وحامية المشروع الوطني الفلسطيني، محذرا من تجاهل الإرادة الشعبية الفلسطينية التي تنشد الوحدة والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلسطينيين فتح حماس أخبار

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 12 ساعة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 7 ساعات

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ ساعة و 17 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 17 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

سامح عاشور يعلن القانون الشعبي الفلسطيني ردا على المشروع الصهيوني‎

فتح تطالب حماس بوقف "المفاوضات الهزلية" مع إسرائيل

المجلس الفلسطيني: 600 ألف أمريكي تضرروا من قرار ترامب بإغلاق منظمة التحرير

رئيس المكتب السياسي لـ"حماس": متمسكون بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.. سياسي فلسطيني يناشد مصر بالتدخل

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status