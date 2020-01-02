سياسي فلسطيني: احتفال مليون مواطن بـ"حركة فتح" رسالة لحماس



وتابع "شعث"، أن الرسالة الثانية لهذه الجماهير هي للاحتلال الصهيوني وحلفائه، وتؤكد بأن جماهير غزة لن تسمح بتمرير المشاريع والمخططات التصفوية "الصهيو - أمريكية" لفصل غزة عن الدولة الفلسطينية ولن تسمح بقيام أي كيان انفصالي على أرض القطاع مهما كلف الثمن من تضحيات.



ولفت إلى أن الرسالة الثالثة من جماهير غزة هي رسالة وحدة لإخوة الدم والمصير في حماس، بأن الانقسام حتما الى زوال ولا بد من إنهائه.



واستكمل حديثه بالقول إن غزة هي خزان الثورة، ومنبع الهوية الوطنية وحامية المشروع الوطني الفلسطيني، محذرا من تجاهل الإرادة الشعبية الفلسطينية التي تنشد الوحدة والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس

قال الدكتور أسامه شعث، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن خروج أكثر من مليون مواطن فلسطيني في غزة احتفاءًا بالذكرى الـ55 لانطلاق حركة فتح، تأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بقيادته الشرعية الفلسطينية ورئيسها الرئيس محمود عباس.وأضاف السياسي الفلسطيني في تصريح خاص إلى "الفجر" بأن هذه الحشود الغفيرة توجه رسائل مهمة أولها للرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، بأن غزة تستطف خلف قيادته السياسية، ولن ترضى بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.