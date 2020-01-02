البابا تواضروس: مصر مختلفة عن أي بلد في العالم

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية: "أتعامل مع من يعترض أو ينتقد أو يتسائل على أنهم أولادي"، لافتا إلى أن أكثر لقب يحبه هو "بابا الكنيسة إللي في مصر" لأن بلدنا فخر.



وتابع "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "عندما كنت في لقاء مع شاب يعيش في أمريكا أبلغته أن مصر القديمة أقدم من أمريكا"، لافتًا إلى أن مصر متميزة في التاريخ والجغرافيا والحضارة والآثار والتدين والرائحة والعطر.



وأكد أن مصر بلد مختلفة تمامًا عن أي بلد في العالم، متابعًا: "شمس مصر، وهواء مصر، ناس مصر، وشوارع مصر، مختلفين عن أي مكان في العالم".

