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"الوطنية للزراعات المحمية" تزف خبر بشرى سارة بشأن "البطاطس"

الخميس 02/يناير/2020 - 03:49 ص
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البطاطس
البطاطس
داليا الحسين
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قال اللواء محمد عبدالحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن هدف مشروع قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية توفير غذاء آمن، يكون في متناول الجميع، موضحا: "نسعى لتوفير كافة الخضروات بأسعار تتناسب مع أمكانيات المواطن بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية ولكن نستطيع منعه".

وأضاف "عبدالحي"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "مصر الأولى"، مساء الأربعاء أنه تم تغطية 40% من احتياج السوق المحلي من بذور البطاطس؛ حتى لا يحدث مشكلة في مصر إذا حدث مشكلات بالخارج فضلًا عن التأكد من جودة المنتج المصري وخالية من الفيروسات.

وتابع: "لا نريد مزاحمة أحد ولكن نهتم أن يصل المنتج للمستهلك بأسعار في متناول اليد"، معقبًا: "مش عايزين أى حد يكون صعب عليه ياكل طماطم أو فلفل أو أى صنف من الخضروات".

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الكلمات المفتاحية

خضروات البطاطس أسعار

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